Перепись муравьев прошла в нацпарке

26.09.2018 16:25 249

Сотрудники нацпарка «Угра» проверили муравейники на угорском участке парка у деревни Русиново. Их состояние монитор уже пять лет подряд, сообщается на сайте нацпарка.

За это время большинство поселений стали угасать. Это понимают по тому, что диаметр муравейников увеличивается, а купол наоборот проседает из-за прекращения роста. Только один муравейник на площадке активно растет.

Два муравейника повредили животные. Но насекомые восстановили свои жилища. А вот благополучный с виду дом был заброшен первоначальными хозяевами и там поселился другой вид муравьев.