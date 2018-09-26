Водитель фуры сломал позвоночник при съезде в кювет

Автомобиль Volvo с полуприцепом вылетел в кювет на дороге, соединяющей Киевскую трассу и А-130 в Малоярославецком районе во вторник, 25 сентября, в 3 часа утра.
По предварительным данным, шофер не справился с управлением и не удержал фуру, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.
Пострадал водитель. У него перелом поясничного отдела позвоночника, перелом ребер и ушиб грудной клетки.
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