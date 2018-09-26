Вор украл рюкзак и попытался продать его хозяину документы

Пострадавший мужчина оставил рюкзак с ноутбуком, фотоаппаратом, видеокамерой, сотовым телефоном и аудиоплеером без присмотра в одном из калужских скверов. Вещи украли.
Сума ущерба составила порядка 40 тысяч рублей, заявила пресс-служба областного УМВД.
Полицейские задержали по подозрению в воровстве жителя Калужской области. Он сам позвонил ограбленному и предложил выкупить документы, которые находились в рюкзаке. Задержанного будут судить и за кражу имущества, и за похищение документов.
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