Вор украл рюкзак и попытался продать его хозяину документы

26.09.2018 08:00 86

Пострадавший мужчина оставил рюкзак с ноутбуком, фотоаппаратом, видеокамерой, сотовым телефоном и аудиоплеером без присмотра в одном из калужских скверов. Вещи украли.

Сума ущерба составила порядка 40 тысяч рублей, заявила пресс-служба областного УМВД.

Полицейские задержали по подозрению в воровстве жителя Калужской области. Он сам позвонил ограбленному и предложил выкупить документы, которые находились в рюкзаке. Задержанного будут судить и за кражу имущества, и за похищение документов.