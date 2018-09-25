Старушку вылечили от несуществующей онкологии за 220 тысяч

25.09.2018 12:56 348

Недавно в Калужской области 76-летней пенсионерке позвонили «работники поликлиники» и заявили, что у нее плохие результаты анализов. У бабушки нашли онкологическое заболевание.

Мошенники целый день названивали пожилой женщине и уговаривали обратиться в специализированный центр, обещали договориться с врачом, чтобы он нашел в напряженном графике время для приема, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Перепуганная старушка была готова начать дорогостоящее лечение и перевела на счет мошенников 220 тысяч рублей. После этого обманщики перестали выходить на связь. В реальности у пенсионерки не было рака.

Пенсионерка обратилась в полицию. Мошенников ищут.