«Десятка» сбила мотоциклиста в Анненках

22.09.2018 08:55 249

Автомобиль ВАЗ-2110 сбил мотоциклиста на «Хонде» в пятницу вечером в калужских Анненках.

ДТП произошло на перекрестке улиц Вишневского и Анненки в 19:55, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

По данным спасателей в результате столкновения пострадал один человек. Вероятно, байкер. Тяжесть его травм не уточняется.