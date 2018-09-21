Приставы собрали по квартирам должников 268 тысяч рублей

21.09.2018 14:48 53

Судебные приставы посетили сегодня 200 адресов, где есть задолженность за коммунальные услуги.

Гражданам разъясняли последствия неуплаты и предлагали погасить долги на месте. В случае отказа приставы накладывали арест на имущество должников.

В результате рейда сотрудники УФССП взыскали 268 тысяч рублей в счет погашения задолженности за коммуналку и арестовали имущество 10 злостных неплательщиков, сообщает пресс-служба ведомства.