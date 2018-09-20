Во время пожара в Людиново погиб мужчина

20.09.2018 15:47 139

Как мы уже писали, сегодня утром в Людиново сгорел жилой дом.

По уточненным данным Следственного комитета, 35-летний хозяин дома погиб во время пожара. Его тело спасатели обнаружили при разборе обгоревших остатков дома.

Следователи произвели осмотр пожарища и назначили экспертизы. Обстоятельства и причина пожара устанавливается.