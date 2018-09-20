В людиновском пожаре пострадал человек

20.09.2018 10:20 153

Сегодня, 20 сентября, рано утром в Людиново случился пожар.

На улице Калинина по неизвестной пока причине загорелся жилой дом.

Пожар ликвидирован силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России по Калужской области. В огне пострадал человек, сообщает пресс-служба ведомства. Прибывшая на место медицинская бригада оказала ему помощь.