Три человека пострадали в лобовом столкновении

20.09.2018 14:58 187

19 сентября районе дома 1 по ул. Калужкой г. Калуги произошла авария.

Водитель автомобиля «Ниссан», женщина 1971 года рождения, двигаясь по улице Ждамировской в сторону улицы Хитровка, не справилась с управлением и выехав на полосу встречного движения, столкнулась с автомашиной ВАЗ.

В результате столкновения пострадали водитель и оба пассажира ВАЗа. С многочисленными травмами они доставлены в больницу, сообщает УМВД России по г. Калуге .