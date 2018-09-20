Три человека пострадали в лобовом столкновении

19 сентября районе дома 1 по ул. Калужкой г. Калуги произошла авария.
Водитель автомобиля «Ниссан», женщина 1971 года рождения, двигаясь по улице Ждамировской в сторону улицы Хитровка, не справилась с управлением и выехав на полосу встречного движения, столкнулась с автомашиной ВАЗ.
В результате столкновения пострадали водитель и оба пассажира ВАЗа. С многочисленными травмами они доставлены в больницу, сообщает УМВД России по г. Калуге .
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