В Кирове закрыли ночной бар, оштрафовав хозяйку

19.09.2018 16:35 155

Кировская прокуратура откликнулась на обращения жителей, жалующихся на расположенный в жилом доме пивной бар.

Бар работал в ночное время, мешая людям спать.

Проверив пивное заведение, прокуроры выяснили, что, оно работало с нарушением требований о пожарной безопасности, а канализация и вентиляция бара не соответствовали санитарным требованиям.

За несоблюдение санитарных норм, хозяйку заведения оштрафовали на 20 000, а распивочную закрыли на 45 суток, сообщила пресс-службы прокуратуры.