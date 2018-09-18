Боясь потерять приработок, таксист заплатил 200 000 рублей алиментов

18.09.2018 12:26 312

Судебные приставы Калуги долгое время пытались взыскать с гражданина долг по алиментам.

Самые разные меры исполнительного производства применялись к должнику, но он продолжал уклоняться от выплат. Тем временем, его задолженность составила более 200 000 рублей.

Официально алиментщик нигде не работал, но приставы узнали о его подработке в такси и предупредили, что ограничат его в праве управления автомобилем.

Нерадостная перспектива вынудила мужчину за несколько дней погасить весь долг, сообщила пресс-служба регионального УФССП.