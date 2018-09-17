На перекрестке Зерновая-Тарутинская столкнулись шесть машин

17.09.2018 11:06 1481

В пятницу, 14 сентября, на перекрестке улиц Тарутинская и Зерновая в Калуге столкнулись несколько автомобилей.

По предварительным данным, женщина на автомобиле «Черри» при перестроении столкнулась с автомашинами «Ивеко», «Мицубиси» и «Газель». Автомашина «Ивеко» от удара въехала в «Шевроле», которая двигалась навстречу, а «Газель» ударила попутный «Маз».

В результате ДТП двое пассажиров «Газели» получили ушибы, сообщает калужское УВД.