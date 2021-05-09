«Свеча памяти» состоялась в Калуге 8 мая

Ежегодная патриотическая акция «Свеча памяти» состоялась в Калуге в субботу, 8 мая. Об этом сообщает на своей страничке в соцсетях городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Сегодняшней ночью вместе с калужанами, - отмечает депутат, - зажгли свечи в память о тех, кто пал смертью храбрых, защищая нашу Родину. Вечная память погибшим и сердечная благодарность.

Шествие началось на сквере Мира в 21:30 и завершилось на площади Победы.

Традиция проходит каждый год накануне Дня Победы, а также свечи зажигают 22 июня, в День памяти и скорби по погибшим в Велтикой Отечественной войне.