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Калужане теперь могут сдать оружие за вознаграждение

Евгения Родионова
03.07, 17:11
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Об этом сообщили в пятницу, 3 июля, на пресс-конференции в Управлении Росгвардии по Калужской области.

Теперь, согласно закону, граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, могут получить денежное вознаграждение. Это необходимо для того, чтобы оружие, находящееся в незаконном обороте, не попало в криминальную среду.

— Гражданин может обратиться в отдел полиции по месту жительства либо к сотруднику Росгвардии и написать заявление о добровольной выдаче оружия или боеприпасов на возмездной основе, - поясняет полковник полиции Константин Гусев, начальник Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Калужской области. - Гражданин сдаёт оружие либо какие-то запчасти в дежурную часть, затем проверяется легальность этого оружия, проводится проверка и выносится решение. После этого гражданин получает выплату.

— Граждане могут сдать боевое ручное стрелковое оружие, гражданское огнестрельное оружие с нарезным стволом, охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом, охотничье огнестрельное гладкоствольное, переделанное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения (газовое), боеприпасы содержащие взрывчатые вещества, - добавил полковник полиции Дмитрий Дандин, врио начальника Управления Росгвардии по Калужской области.

Так, за выдачу боевого, охотничьего и самодельного оружия можно получить от двух до восьми тысяч рублей за единицу, за газовое и сигнальное оружие - тысячу рублей, за боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и материалы - до 500 рублей за единицу. Получить дополнительную информацию можно обратившись в ЦЛЛР Управления Росгвардии по Калужской области либо по номеру телефона 8 (4842) 70-23-38, а также в любое отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в других муниципальных округах Калужской области.

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