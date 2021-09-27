В Калужской области занятия в девяти школьных классах остановили из-за ОРВИ
В шести школах Калужской области остановлены занятия в девяти классах. Это связано с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ, сообщили в понедельник, 27 сентября, в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Калуге не учатся некоторые дети в школах № 48, 25 и 36 и 45. Также на карантине по одному классу в Козельском и Людиновском районах.
Кроме того, из-за ОРВИ закрыта одна группа детского сада в Сухиничском районе.
Ранее мы сообщали, что заболеваемость ОРВИ в Калужской области за последнюю неделю выросла на 7,5%.
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