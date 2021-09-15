В Калуге три новые школы построят в ближайшие три года

В ближайшие три года в Калуге планируется начать строительство трех новых школ. Две из них должны появиться в левобережной части, одна – на правом берегу Оки, сообщил 14 сентября городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

На улице Байконурской строительство школы планируется начать в 2023 году. Там будет 1100 мест. Дмитрий Денисов сообщил, что вся необходимая для работ документация уже подготовлена.

Также чиновник рассказал, что школы будут строиться в микрорайоне Тайфун и на улице Сиреневый бульвар.

А в микрорайоне Кубяка школу достроят к концу 2022 года. Здание будет рассчитано на 1300 детей.

Ранее, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что строительство школ в нашем регионе может вестись за счет государственной корпорации развития. Глава региона в апреле упоминал также планируемую школу во Мстихино.