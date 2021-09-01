Путин поддержал идею школьницы из Калуги о кураторах из вузов

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками по случаю Дня знаний поддержал предложение школьницы Дарьи из Калуги создать систему кураторства преподавателей из университетов над научными кружками в регионах. Глава государства пообещал попробовать реализовать эту инициативу.

Девушка рассказала, что в нашем городе не очень активно развивается наука и предложила создать систему шефства вузовских педагогов над научными кружками.

- Я говорил о том, что можно организовать учебный процесс с использованием современных технологий и привлекать лучших специалистов по тем или иным направлениям, никуда не выезжая и получая образование в колледже или высшем учебном заведении, - приводит ТАСС слова Путина. - Совершенно таким же образом можно организовать и реализацию этой идеи, которую вы сейчас сформулировали. Давайте попробуем это сделать. Я для себя это пометил. Не забудем это и попробуем реализовать.

Встреча президента со школьниками прошла в рамках марафона «Новое Знание».