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В школах Калужской области с 1 сентября учеба начнется в очном формате

Дмитрий Ивьев , Фото: кадр из видео правительства Калужской области.
Опубликовано: 23.08.2021 12:16 0 570
В школах Калужской области с 1 сентября учеба начнется в очном формате

В школах Калужской области новый учебный год 1 сентября начнется в очном формате. В понедельник, 23 августа, об этом сообщили в правительстве региона, ссылаясь на слова уполномоченного по правам ребенка в России Анны КУЗНЕЦОВОЙ.

- Замена традиционного формата образования невозможна, потому что оно предусматривает не только обучение, но и воспитание, - заявила недавно Кузнецова.

Напомним, дистанционное обучение применялось в Калужской области в первую волну коронавируса – весной 2020 года. Прошлый учебный год прошел в привычном формате. На дистанционное обучение переводились лишь отдельные классы, если в них выявлялись заболевшие коронавирусом.

Дмитрий Ивьев , Фото: кадр из видео правительства Калужской области.
Опубликовано: 23.08.2021 12:16 0 570
Тэги: образование дети коронавирус
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