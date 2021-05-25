В Калужской области 4386 выпускников школ сдадут ЕГЭ

В Калужской области в нынешнем году 4386 выпускников школ сдадут ЕГЭ. Для проведения экзаменов подготовили 71 пункт, сообщили во вторник, 25 мая, в правительстве региона.

- Калужская область полностью готова к ЕГЭ, - заверили в правительстве. - В этом году его напишут 4386 одиннадцатиклассников.

Первые экзамены пройдут 31 мая, когда участники сдадут литературу, химию и географию.

- На ЕГЭ школьникам можно приходить без масок и перчаток, - пояснили в правительстве. - Они обязательны только для организаторов и наблюдателей. Также выпускникам не надо тестироваться на COVID-19 или вакцинироваться, справки об этом не нужны.