В Калужской области 4386 выпускников школ сдадут ЕГЭ
В Калужской области в нынешнем году 4386 выпускников школ сдадут ЕГЭ. Для проведения экзаменов подготовили 71 пункт, сообщили во вторник, 25 мая, в правительстве региона.
- Калужская область полностью готова к ЕГЭ, - заверили в правительстве. - В этом году его напишут 4386 одиннадцатиклассников.
Первые экзамены пройдут 31 мая, когда участники сдадут литературу, химию и географию.
- На ЕГЭ школьникам можно приходить без масок и перчаток, - пояснили в правительстве. - Они обязательны только для организаторов и наблюдателей. Также выпускникам не надо тестироваться на COVID-19 или вакцинироваться, справки об этом не нужны.
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