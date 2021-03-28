В школах Калужской области учеба возобновится 29 марта

В понедельник, 29 марта, школьники Калужской области выйдут на учебу после недельных весенних каникул.

Дети продолжат учиться в очном формате. На дистанционное обучение сейчас переводят лишь отдельные классы, в которых были обнаружены случаи заболевания коронавирусом. Однако массово болезнь по школам не распространяется – пока фиксировались единичные случаи ковида.

В прошлом году, напомним, после весенних каникул в школах Калуги и области началась дистанционка. Дети учились так до мая, а потом досрочно ушли на летние каникулы.

В 2021 году последние звонки в Калужской области пройдут у 9 и 11 классов в субботу, 22 мая. Выпускной у 9 классов состоится 9 июня, у 11-классников – 26 июня.