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Строительство трех новых детских садов на Правом берегу в Калуге начнется в 2021 году
В 2021 году в Калуге начнется строительство трех новых детских садов на Правом берегу. Об этом на встрече с жителями Правобережья сообщил первый заместитель городского головы Александр СЕРЯКОВ, сообщает в среду, 10 февраля, горуправа.
Детские сады появятся на улице 65 лет Победы, Сиреневом бульваре и улице Заречной.
По словам Серякова, в планах существует также строительство школы в жилом комплексе «Европейский квартал».
А вот точные сроки строительства поликлиники на улице Фомушина пока не называются.
Ранее в министерстве здравоохранения Калужской области заявляли, что поликлинику возведут в 2023 году. А пока прорабатывается вопрос о строительстве быстровозводимой модульной поликлиники.
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