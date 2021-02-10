Строительство трех новых детских садов на Правом берегу в Калуге начнется в 2021 году

В 2021 году в Калуге начнется строительство трех новых детских садов на Правом берегу. Об этом на встрече с жителями Правобережья сообщил первый заместитель городского головы Александр СЕРЯКОВ, сообщает в среду, 10 февраля, горуправа.

Детские сады появятся на улице 65 лет Победы, Сиреневом бульваре и улице Заречной.

По словам Серякова, в планах существует также строительство школы в жилом комплексе «Европейский квартал».

А вот точные сроки строительства поликлиники на улице Фомушина пока не называются.

Ранее в министерстве здравоохранения Калужской области заявляли, что поликлинику возведут в 2023 году. А пока прорабатывается вопрос о строительстве быстровозводимой модульной поликлиники.