Калужский губернатор анонсировал открытие новых детских садов в пяти районах

В Калужской области в 2021 году планируется полностью ликвидировать очередь в детские сады. В ближайшее время запланировано открытие дошкольных учреждений в пяти районах.

- В этом году мы планируем полностью обеспечить потребность в местах в детских садах и яслях, - рассказал в пятницу, 5 февраля, губернатор Владислав ШАПША. - Новые детские сады появятся в Перемышльском, Боровском, Малоярославецком районах, Калуге и Обнинске. В наукограде завершается строительство детского сада на улице Пирогова. Этот детский сад рассчитан на140 мест, в том числе 50 мест предусмотрено в двух ясельных группах. Посмотрел, как движется стройка. Сейчас идут внутренние отделочные работы. Подрядчики планируют за два месяца управиться. И по отделочным работам, и благоустройство завершить. Деткам здесь будет хорошо. Помещения светлые, просторные. Окна большие, а за ними - красота такая. Особенно в такую погоду, как сегодня.

Ранее, напомним, сообщалось о строительстве новых школ в Калужской области.