Калужский губернатор назвал сроки открытия двух новых школ

В ближайший год в Калужской области откроется две новые школы. В 2021-м заработает учебное заведение в Кондрово, в начале 2022-го – в Медыни. Об этом в среду, 3 февраля, на итоговой коллегии министерства образования и науки сообщил губернатор Владислав ШАПША.

По словам губернатора, также начнется строительство больших школ в Малоярославце и в районе улицы Кубяка в Калуге.

До 2025 года планируется создать 8000 новых мест для школьников.

- На недавней встрече с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым мы обсуждали дополнительные возможности для строительства школ, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, - отметил Шапша. - Этот механизм поможет нам приблизить строительство школ в таких крупных калужских микрорайонах как Тайфун и Байконур. Я прошу городские власти приложить все усилия, чтобы земельные участки были выделены и строительство этих школ началось уже в этом году.

Кроме того, губернатор пообещал до конца 2021 года создать места в детских садах для всех детей:

- До конца этого года мы решим вопросы с устройством в детские сады и ясли всех детей области, в том числе и до трех лет.

На коллегии губернатор также вручил награды педагогам. Публикуем фото с награждения.

Директор школы №13 Калуги Оксана Милованова награждена медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени.

Директору школы №2 города Жукова Елене Мироновой присвоено звание «Заслуженный работник образования Калужской области».

Учителю русского языка и литературы Брынской средней школы Думиничского района Елене Ильюхиной присвоено звание «Заслуженный работник образования Калужской области».

Юбилейной медалью Калужской области «75 лет Калужской области» награждена директор школы №15 Татьяна Дроздова.

Учитель истории и обществознания школы № 2 в Воротынске Маргарита Бабич, учитель физической культуры Ульяновской школы Марина Крылова и заместитель директора по воспитательной работе школы №5 в Калуге Елена Суслова награждены почетными грамотами губернатора.