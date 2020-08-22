Детей с температурой в школу не пустят

В связи с распространением коронавирусной инфекции в этом учебном году калужские школы ждут некоторые изменения.

На пресс-конференции, посвященной новому учебному году, министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ пояснил, что именно изменится в учебном процессе.

- На входе в школы будет обязательно проводиться термометрия. Школьники с повышенной температурой и симптомами ОРВИ не будут допущены к занятиям. Для всех школ мы закупили рециркуляторы воздуха и санитайзеры – приборы для обработки рук.

Кроме того, рекомендуется уделять повышенное внимание чистоте в помещениях, обработке поверхностей и проветриванию, а также избегать скученности детей. В связи с этим в школах отменят массовые мероприятия. В остальном учебный процесс остается без изменений.