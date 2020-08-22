Топить дровами в школах больше не будут

Извольскую школу в Износковском районе отремонтировали и перевели на электрическое отопление. Это было последнее в регионе учебное заведение, в котором тепло поддерживали дедовским способом – дровами. В пятницу, 21 августа, об этом рассказал министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ.

Он назвал это событие историческим.

Министр сообщил, что крупные ремонты, то есть работы, на которые потрачено более 5 миллионов рублей, проведены не только в районных, но и в калужских школах.

Продолжается ремонт фасада школы №3, проведен капитальный ремонт кровли и фасада школы №14 и гимназии №9.