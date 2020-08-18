Владислав Шапша потребовал обеспечить безопасность школьников

В понедельник, 17 августа, в Калуге на заседании областного правительства обсудили вопрос готовности образовательных организаций к новому учебному году.

Владислав Шапша потребовал от регионального министерства образования и науки предельно внимательно исполнить поручения главы государства Владимира Путина, касающиеся организации горячего питания в школах. Ранее президент поручил, чтобы ученики начальных классов в стране получили бесплатное горячее питание.

Глава региона потребовал, чтобы при организации питания строго соблюдались все санитарно-эпидемиологические требования, в том числе связанные с недопущением распространения коронавируса.

- Мы должны принять все необходимые меры, чтобы минимизировать все угрозы для здоровья детей и учителей, - отметил Шапша.

Региональный министр Александр Аникеев сообщил, что Роспотребнадзор утвердил правила, в которых перечислен набор противоэпидемиологических мероприятий. В частности, правила предписывают перед началом занятий проводить генеральные уборки. Обязательными станут так называемые «утренние фильтры» для всех учеников при входе в здание. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. Занятия будут проходить по скорректированному расписанию. Использование педагогами и работниками учреждений средств индивидуальной защиты – масок и обеззараживающих средств станет обязательным. Массовые мероприятия будут отменены.