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В Калужской области подвели предварительные итоги ЕГЭ

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.08.2020 17:22 0 368
В Калужской области подвели предварительные итоги ЕГЭ

В этом году ЕГЭ в Калужской области, как и по всей стране, проходил в необычных условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Сроки проведения экзаменов были изменены. Сегодня уже точно можно сказать, что это была одна из самых сложных экзаменационных кампаний за последние годы.

Но, несмотря на все сложности, как считают в министерстве образования и науки региона, экзамены прошли на высоком организационном уровне. Период дистанционного обучения и карантина не повлиял отрицательно на результаты ЕГЭ – они соответствуют средним многолетним, а по некоторым предметам даже несколько выше. Доля выпускников, не преодолевших минимальный порог, практически не изменилась.

Александр Аникеев, министр образования и науки региона:

– Подводя итоги ЕГЭ, я хотел бы отметить высокий уровень подготовки и проведения экзаменов. Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, дополнительные мероприятия, которые мы проводили для безопасности и сохранения здоровья детей, все элементы экзаменов были выполнены. И все это благодаря ответственному подходу организаторов ЕГЭ, специалистов института развития образования, регионального центра обработки информации, общественных наблюдателей, учителей и директоров школ, медицинских работников. Особая благодарность техническим специалистам – экзамены прошли без нарушений и технических сбоев.

Галина Б., выпускница одной из калужских школ:

– Мне удалось проскочить все неприятные «необычности» ЕГЭ этого года, однако экзамены и вправду были нестандартными. Каждый экзамен растянулся по времени, потому что всем участникам на входе проводили термометрию, расставляли всех, как на шахматной доске. Даже поболтать перед экзаменом ни с кем не удалось. В аудиториях – по 8 человек вместо обычных 15. Наблюдатели в аудиториях были в масках и перчатках, да и вообще там все эти «доспехи» носили, кроме самих выпускников. Везде стояли антисептики. Слышала, что кого-то из выпускников все-таки развернули, когда обнаружили повышенную температуру. К счастью, у меня все прошло нормально.

Пётр Бобылёв, директор Ерденевской средней школы:

– Переход на дистанционное обучение в конце учебного года, конечно же, наложил свой отпечаток и на проведение ЕГЭ. Во-первых, дату проведения экзаменов несколько раз переносили, во-вторых, ЕГЭ сдавали в этот раз в полном объеме только мотивированные школьники, которые готовились к поступлению в вузы, в-третьих, нужно иметь в виду разобщенность выпускников при подготовке к экзаменационной сессии. Хочу сказать, что ребята нашей школы показали психологическую устойчивость и справились с поставленными задачами. Нам приятно, что выпускники получили прочный фундамент знаний за годы обучения в школе. Это и показали прошедшие экзамены.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.08.2020 17:22 0 368
Тэги: образование егэ область
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