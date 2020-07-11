Фотонастроение: ЕГЭ – какой он до, а какой после?

Вчера, 10 июля, 2500 выпускников Калужской области сдавали ЕГЭ по профильной математике. Как говорят сами дети, экзамен довольно сложный. На выполнение 19 заданий давалось 3 часа 55 минут.
Чтобы поступить в ВУЗ, нужно набрать минимум 27 баллов. Итоги экзамена бывшие школьники смогут узнать 24 июля. От этих результатов зависит, каким будет их ближайшее будущее.
В условиях пандемии организация сдачи ЕГЭ происходила по-особому. Но даже маски на лицах организаторов экзамена не смогли скрыть настоящих эмоций и настроения, которое царило на школьной площадке.
Какой он - ЕГЭ - до и после? Наш фотокорреспондент побывал вчера в одной из калужских школ и подготовил репортаж с места событий.
Начало экзамена будущие абитуриенты ждали у ворот школы.
Хорошая погода добавляла позитивного настроя.
Ребята общались, шутили и, кажется, совсем не волновались.
В здание школы детей пропускали по одному, с соблюдением социальной дистанции.
Организаторы экзамена работали в масках и перчатках.
Экзаменующихся проверяли по спискам.
Для пропуска на экзамен нужно предъявить паспорт.
После экзамена, едва переступив порог школы, дети сразу хватались за телефоны.
Теперь осталось сообщить родителям, что все позади.
И поздравить друг друга с окончанием испытаний.
Экзамен сдан - осталось дождаться результатов.
В этом году пересдачу ЕГЭ для улучшения результатов отменили.
Так что остается только надеяться на лучшее.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!