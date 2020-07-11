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Фотонастроение: ЕГЭ – какой он до, а какой после?

Екатерина Киселева , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 11.07.2020 11:45 0 618
Фотонастроение: ЕГЭ – какой он до, а какой после?

Вчера, 10 июля, 2500 выпускников Калужской области сдавали ЕГЭ по профильной математике. Как говорят сами дети, экзамен довольно сложный. На выполнение 19 заданий давалось 3 часа 55 минут.

Чтобы поступить в ВУЗ, нужно набрать минимум 27 баллов. Итоги экзамена бывшие школьники смогут узнать 24 июля. От этих результатов зависит, каким будет их ближайшее будущее.

В условиях пандемии организация сдачи ЕГЭ происходила по-особому. Но даже маски на лицах организаторов экзамена не смогли скрыть настоящих эмоций и настроения, которое царило на школьной площадке.

Какой он - ЕГЭ - до и после? Наш фотокорреспондент побывал вчера в одной из калужских школ и подготовил репортаж с места событий.

 Начало экзамена будущие абитуриенты ждали у ворот школы.

Хорошая погода добавляла позитивного настроя.

Ребята общались, шутили и, кажется, совсем не волновались.

В здание школы детей пропускали по одному, с соблюдением социальной дистанции.

Организаторы экзамена работали в масках и перчатках.

Экзаменующихся проверяли по спискам.

Для пропуска на экзамен нужно предъявить паспорт.

После экзамена, едва переступив порог школы, дети сразу хватались за телефоны.

Теперь осталось сообщить родителям, что все позади.

И поздравить друг друга с окончанием испытаний.

Экзамен сдан - осталось дождаться результатов.

В этом году пересдачу ЕГЭ для улучшения результатов отменили.

Так что остается только надеяться на лучшее.

Екатерина Киселева , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 11.07.2020 11:45 0 618
Тэги: образование калуга общество
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