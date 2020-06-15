$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Образование

В Калужской области создадут дистанционную образовательную платформу для школ

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.06.2020 14:51 4 893
В Калужской области создадут дистанционную образовательную платформу для школ

Внедрение модели комплексной цифровизации образования обсудили в понедельник, 15 июня, на заседании правительства Калужской области.

Министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ рассказал, что эпидемия коронавируса бросила серьёзный вызов. Главной проблемой стало качество работы образовательных онлайн-сервисов. Возможности информационной системы «Сетевой город. Образование», востребованной среди школьников, родителей и учителей, оказались ограничены функциями обмена домашних заданий и оценивания обучающихся.

По мнению министра, новая комплексная система цифровизации образования должна в первую очередь обеспечивать все функции дистанционного обучения: начиная от составления расписания занятий, электронных журналов и дневников, до ведения индивидуальных портфолио обучающихся, стимулирования и развития мотивации к обучению.  Самой важной составляющей этой системы станет широкая возможность использования именно технологии дистанционного обучения.

- Главное, чего не хватило сейчас при организации дистанционного обучения – это полноценной аудиовизуальной коммуникации с учениками, - отметил Аникеев. -  Было бы хорошо приблизить такое общение к форматам привычного школьного урока, наполнив контент «универсальной доской» для демонстраций примеров, вариантами создания тестов для опроса школьников, возможностью их автоматического оценивания, разнообразными возможностями обратной связи со школьниками и оперативного контроля результатов обучения. Можно будет конструировать и реализовать учебные программы, в том числе с возможностью зачета результатов обучения на онлайн-курсах, проводить процедуры оценки качества образования.

По словам министра, важно, чтобы онлайн-уроки были доступны на любых стационарных и мобильных устройствах, в том числе при низком качестве канала связи. Индивидуальный профиль ученика должен быть связан с возможностью посещения электронной библиотеки, с результатами диспансеризации, с контролем за организацией питания, оплатой поездок в общественном транспорте, обеспечением безопасности каждого ребенка.

Подобная система более года пилотируется в ряде образовательных организаций Обнинска. Она полностью удовлетворяет запросам учителей, проста для использования и доступна на любой цифровой платформе. Ее внедрение позволит охватить 100 % детей дистанционным обучением. Непростой задачей является организация учебного процесса для детей с ограниченными возможностями. Предлагаемое решение даст возможность в короткие сроки оснастить школы необходимым оборудованием и развернуть дистанционные уроки.

Глава Калужской области Владислав ШАПША обратил особое внимание на то, что работу по цифровизации системы образования не следует воспринимать, как попытку отказаться от традиционных форм обучения.

- Есть много случаев, когда новые технологии абсолютно уместны и помогут детям обрести знания, - подчеркнул он. - В частности, тем детям, которые по каким-то причинам не могут попасть в школу. Это хорошее подспорье и для тех, кто хочет получить дополнительные знания за пределами основного курса школьного образования, для тех, кто хочет в течение всего дня коммуницировать со своими преподавателями. С точки зрения безопасности, с точки зрения организации питания и других сервисов - это серьезная работа, которая позволит выйти нашему образованию на новый уровень. Калужская область должна стать одним из самых современных регионов с точки зрения цифровизации системы образования. Прошу в нашей совместной работе исходить именно из этого.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.06.2020 14:51 4 893
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Бесплатный премиум-линкор в тарифе «Игровой» — специально для поклонников морских боев
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
«Ростелеком» запустил в продажу умную колонку
«Клиника года-2020»: марафон добрых слов
Почему визит незваных «ритуальных агентов» сегодня особенно опасен
Шодиев Патох Каюмович помог сберечь уникальные экспонаты музея Итику Куботы
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Глава региона предложил вернуть понтонный мост на Воробьевку. А что вы думаете по этому поводу? 
Всего проголосовало: 1999
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Покупка смартфона AGM в Москве
Продукция NSP в интернет магазине
Смена учредителей ООО

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки на публикацию агитационных материалов в период избирательных кампаний выборов 2020 года на сайте www.kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru