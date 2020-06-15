В Калужской области создадут дистанционную образовательную платформу для школ

Внедрение модели комплексной цифровизации образования обсудили в понедельник, 15 июня, на заседании правительства Калужской области.

Министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ рассказал, что эпидемия коронавируса бросила серьёзный вызов. Главной проблемой стало качество работы образовательных онлайн-сервисов. Возможности информационной системы «Сетевой город. Образование», востребованной среди школьников, родителей и учителей, оказались ограничены функциями обмена домашних заданий и оценивания обучающихся.

По мнению министра, новая комплексная система цифровизации образования должна в первую очередь обеспечивать все функции дистанционного обучения: начиная от составления расписания занятий, электронных журналов и дневников, до ведения индивидуальных портфолио обучающихся, стимулирования и развития мотивации к обучению. Самой важной составляющей этой системы станет широкая возможность использования именно технологии дистанционного обучения.

- Главное, чего не хватило сейчас при организации дистанционного обучения – это полноценной аудиовизуальной коммуникации с учениками, - отметил Аникеев. - Было бы хорошо приблизить такое общение к форматам привычного школьного урока, наполнив контент «универсальной доской» для демонстраций примеров, вариантами создания тестов для опроса школьников, возможностью их автоматического оценивания, разнообразными возможностями обратной связи со школьниками и оперативного контроля результатов обучения. Можно будет конструировать и реализовать учебные программы, в том числе с возможностью зачета результатов обучения на онлайн-курсах, проводить процедуры оценки качества образования.

По словам министра, важно, чтобы онлайн-уроки были доступны на любых стационарных и мобильных устройствах, в том числе при низком качестве канала связи. Индивидуальный профиль ученика должен быть связан с возможностью посещения электронной библиотеки, с результатами диспансеризации, с контролем за организацией питания, оплатой поездок в общественном транспорте, обеспечением безопасности каждого ребенка.

Подобная система более года пилотируется в ряде образовательных организаций Обнинска. Она полностью удовлетворяет запросам учителей, проста для использования и доступна на любой цифровой платформе. Ее внедрение позволит охватить 100 % детей дистанционным обучением. Непростой задачей является организация учебного процесса для детей с ограниченными возможностями. Предлагаемое решение даст возможность в короткие сроки оснастить школы необходимым оборудованием и развернуть дистанционные уроки.

Глава Калужской области Владислав ШАПША обратил особое внимание на то, что работу по цифровизации системы образования не следует воспринимать, как попытку отказаться от традиционных форм обучения.

- Есть много случаев, когда новые технологии абсолютно уместны и помогут детям обрести знания, - подчеркнул он. - В частности, тем детям, которые по каким-то причинам не могут попасть в школу. Это хорошее подспорье и для тех, кто хочет получить дополнительные знания за пределами основного курса школьного образования, для тех, кто хочет в течение всего дня коммуницировать со своими преподавателями. С точки зрения безопасности, с точки зрения организации питания и других сервисов - это серьезная работа, которая позволит выйти нашему образованию на новый уровень. Калужская область должна стать одним из самых современных регионов с точки зрения цифровизации системы образования. Прошу в нашей совместной работе исходить именно из этого.