Кому выдадут продуктовый набор в калужских школах

Более 20 тысяч детей в Калужской области получат продуктовые наборы – сухие пайки. Причём в зависимости от района наборы могут отличаться составом продуктов.

- Периодичность предоставления сухих пайков определяется каждым муниципалитетом самостоятельно: от еженедельной до ежемесячной, - сообщает региональное министерство образования и науки. - Наборы продуктов будут предоставляться только на период дистанционного обучения. Информацию о сроках и порядке выдачи продуктовых наборов родители получат в школах.

Сухпайки предоставят только тем детям, которые нуждаются в социальной поддержке.

Например, в Калуге их получат:

дети из малообеспеченных семей, в том числе из многодетных;

детям-инвалидам;

дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе индивидуально обучающиеся на дому.

В Калуге продуктовые наборы будут предоставляться раз в месяц.

В Обнинске продуктовые наборы раздадут:

детям из малообеспеченных семей;

детям-инвалидам,

детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе тем, кто индивидуально обучается на дому;

детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.

В наукограде сухпайки будут предоставлять раз в две недели.

Министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ сообщил, что студентам колледжей не будут выдать сухпайки. Им компенсируют питание деньгами.