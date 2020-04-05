Кому выдадут продуктовый набор в калужских школах

Более 20 тысяч детей в Калужской области получат продуктовые наборы – сухие пайки. Причём в зависимости от района наборы могут отличаться составом продуктов.
- Периодичность предоставления сухих пайков определяется каждым муниципалитетом самостоятельно: от еженедельной до ежемесячной, - сообщает региональное министерство образования и науки. - Наборы продуктов будут предоставляться только на период дистанционного обучения. Информацию о сроках и порядке выдачи продуктовых наборов родители получат в школах.
Сухпайки предоставят только тем детям, которые нуждаются в социальной поддержке.
Например, в Калуге их получат:
В Калуге продуктовые наборы будут предоставляться раз в месяц.
В Обнинске продуктовые наборы раздадут:
В наукограде сухпайки будут предоставлять раз в две недели.
Министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ сообщил, что студентам колледжей не будут выдать сухпайки. Им компенсируют питание деньгами.
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