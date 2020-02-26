800 калужан сдадут ЕГЭ вместо детей

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдёт в Калужской области в субботу, 29 февраля. В этом году она посвящена Году памяти и славы, участники проверят свои знания по истории.

Родители напишут тесты в 56 школах. Всего планируется около 800 участников.

- В день проведения акции родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ: от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен, - рассказали нам 26 февраля в пресс-службе правительства.

Уважаемые читатели, а как вы относитесь к ЕГЭ? Проходили ли вы сами тестирование? Расскажите в комментариях!