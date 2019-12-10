Ясли в Калуге откроют в трёх новых местах

Три помещения в разных частях Калуги планируется выкупить за счёт бюджета. Там планируется открытие детских садов для малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Соответствующее решение было принято во вторник, 10 декабря, на заседании в городской думе.

- В муниципальную собственность для создания новых ясельных групп будут приобретены помещения в доме № 10 по улице Академической, в доме № 4 по улице 40-летия Октября и доме № 29 по улице Полесской, - говорится в сообщении думы.

Стоит отметить, что о покупке помещения на Академической для открытия там яслей говорили ещё в начале 2019 года. Однако с тех пор планы так пока и не реализовали.