Есть невозможно: чиновников предложили накормить школьным питанием

Многочисленные жалобы школьников и их родителей на питание в школе обсудили в понедельник, 11 ноября, на координационном совещании в правительстве Калужской области.
– Там, где кормят плохо, надо разбираться, кто это кормит? - сказал губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. – Как правило, какие-то компании, которые у нас выигрывают.
– Есть резко отличающиеся в положительную сторону школы, и есть, где надо принимать меры, – сказал председатель Законодательного собрания Виктор БАБУРИН.
– Я, может быть, и не прав, но, как мне кажется, каждая школа должна сама себе готовить пищу. Надо дооборудовать эти пищеблоки необходимым устройствами, кухонным оборудованием. И пусть готовят сами. Тогда можно будет с кого-то спросить. А вот эти заезжие, залетные компании, которые у нас выигрывают по 44 закону. Вот тот бы, кто этот закон писал, пусть бы он эту пищу кушал. Прежде всего, сотрудникам антимонопольной службы надо ее доставлять. Бесплатно причем! — сказал губернатор.
- Это министерство экономического развития закон писало, - отреагировал на предложение губернатора руководитель Калужского УФАС России Дмитрий КАРЕТИН.
- Ну, вот вам двоим надо дать, - сказал губернатор. - Где-то приготовили, Бог знает как потом привезли, разогрели. Некоторые продукты разогревать вообще нельзя, они теряют своё качество сразу после готовки. Поэтому дети и жалуются!
Дмитрий Каретин сообщил, что был обнаружен картельный сговор компаний-поставщиков, поставляющих питание в школы и детские сады. Компании оштрафуют на 8,5 миллиона рублей.
- Дети эти штрафы кушать не будут. Они как работали, так и будут работать. Если они не умели хорошо работать, мы их заставить не сможем, – ответил губернатор. – Они просто не умеют.
Глава региона дал поручение региональному министру образования и науки Александру АНИКЕЕВУ проработать возможность создания пищеблоков в каждой школе.
Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!
|
Зачем школьникам родная литература и родной русский язык 09.10.2019 21:30
Начинающим педагогам рассказали, как вести себя в соцсетях 06.10.2019 21:30
Как 30 лет проработать в детском саду и не сойти с ума 03.10.2019 21:30
Учителя-мучители: родители жалуются на объём домашнего задания 23.09.2019 12:52
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: