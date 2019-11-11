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Есть невозможно: чиновников предложили накормить школьным питанием

11.11.2019 14:25 9 495 Елена Французова
Есть невозможно: чиновников предложили накормить школьным питанием

Многочисленные жалобы школьников и их родителей на питание в школе обсудили в понедельник, 11 ноября, на координационном совещании в правительстве Калужской области.

– Там, где кормят плохо, надо разбираться, кто это кормит? - сказал губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. – Как правило, какие-то компании, которые у нас выигрывают.

– Есть резко отличающиеся в положительную сторону школы, и есть, где надо принимать меры, – сказал председатель Законодательного собрания Виктор БАБУРИН.

– Я, может быть, и не прав, но, как мне кажется, каждая школа должна сама себе готовить пищу. Надо дооборудовать эти пищеблоки необходимым устройствами, кухонным оборудованием. И пусть готовят сами. Тогда можно будет с кого-то спросить. А вот эти заезжие, залетные компании, которые у нас выигрывают по 44 закону. Вот тот бы, кто этот закон писал, пусть бы он эту пищу кушал. Прежде всего, сотрудникам антимонопольной службы надо ее доставлять. Бесплатно причем! — сказал губернатор.

- Это министерство экономического развития закон писало, - отреагировал на предложение губернатора руководитель Калужского УФАС России Дмитрий КАРЕТИН.

- Ну, вот вам двоим надо дать, - сказал губернатор. - Где-то приготовили, Бог знает как потом привезли, разогрели. Некоторые продукты разогревать вообще нельзя, они теряют своё качество сразу после готовки. Поэтому дети и жалуются!

Дмитрий Каретин сообщил, что был обнаружен картельный сговор компаний-поставщиков, поставляющих питание в школы и детские сады. Компании оштрафуют на 8,5 миллиона рублей.

- Дети эти штрафы кушать не будут. Они как работали, так и будут работать. Если они не умели хорошо работать, мы их заставить не сможем, – ответил губернатор. – Они просто не умеют.

Глава региона дал поручение региональному министру образования и науки Александру АНИКЕЕВУ проработать возможность создания пищеблоков в каждой школе.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: образование анатолий артамонов виктор бабурин дмитрий каретин александр аникеев
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