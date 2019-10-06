Начинающим педагогам рассказали, как вести себя в соцсетях

220 молодых учителей пришли в этом году в школы Калуги и Калужской области. 55 из них в мае уволятся. Такова статистика.
25% начинающих педагогов уходят из профессии после первого года работы. 73% начинающих учителей жалуются на то, что не могут заинтересовать на уроках своих учеников. 62% испытывают на занятиях проблемы с дисциплиной. Многие молодые педагоги говорят, что чувствуют себя неуверенно в общении с родителями.
Дисциплина — на первом месте
Этим вопросам была посвящена встреча, которая состоялась на прошлой неделе в «Точке кипения». Тему так и обозначили: «Проблемы молодых учителей при вхождении в профессию». На мероприятие позвали тех, кто работает в школе год-два, и их опытных коллег — в основном, директоров школ.
Яркого обсуждения по заявленной теме, увы, не получилось, хотя проблема, действительно, актуальная. Вчерашние выпускники педагогических стеснялись, тушевались.
— Месяц! Всего месяц прошёл! — говорил директор одной из калужских школ другому директору. — О чём они могут сейчас сказать?
В итоге большая часть встречи фактически превратилась в напутствие от опытных педагогов — молодым.
— Первая проблема молодого учителя — дисциплина, — считает директор школы № 23 Андрей КАПАЛИН. — Когда в классе 32, иногда 34 человека, заставить их работать в одном ключе — это вопрос такой… сложный. Но, если есть желание работать в школе, то все эти проблемы решаются. Не делите детей на трудных и лёгких, бывают ученики, которым уделяют мало внимания.
Директора 23-й школы поддержал и руководитель средней школы № 12 Владимир ПОВЕРЕННОВ:
— Если вы не владеете дисциплиной — всё, урок провален. Второе — молодой учитель должен понимать, что за ним система. Он должен чувствовать уверенность и защиту. Мои учителя её чувствуют.
По мнению директора школы № 12 Владимира ПОВЕРЕННОВА, молодые учителя должны чувствовать, что за ними стоит система, которая их защищает.
Одна из участниц встречи, молодая учительница начальных классов, сказала, что проблем с дисциплиной у неё пока нет. Но есть другие трудности — общение с родителями.
— Они задают очень много вопросов, — вздохнула девушка. — Самый популярный: где мой сын и какое домашнее задание задали? Этот вопрос задаётся не единожды, а много раз.
Что делать с мобильниками
Говорили на встрече и об использовании в школе мобильных телефонов. Это активно обсуждалось накануне учебного года.
— Это проблема, которая сегодня существует в каждой школе, — говорит директор школы № 8 Оксана ДОММЕ. — Запретить использование мобильных средств связи невозможно. Нужно регламентировать эту деятельность во время уроков. Но вот как? Когда мы обсуждали методические рекомендации Роспотребнадзора на общешкольном родительском собрании, некоторые родители сказали: «У нашего ребёнка заболевание, и он должен находиться под нашим постоянным контролем».
Многим учителям очевидно: запрещать мобильные телефоны — идея плохая.
— Закрывать заводы по производству водки бесполезно. 1986 год, думаю, многие помнят хорошо. Чем это закончилось, сами понимаете, — сказал по этому поводу Владимир Повереннов. — Нельзя допускать буквально всё, но и запрещать всё тоже нельзя. Власти Московской области не стали следовать рекомендациям и запрещать мобильные в школе. Они очень дозировано используют мобильную связь на уроках.
О том, чтобы не запрещать мобильники, а встраивать их в учебный процесс, говорила и директор школы № 13 Оксана МИЛОВАНОВА:
— Вполне можно использовать мобильный телефон как ресурс обучения, продумывать задания с их использованием. И ещё очень важно, как сам учитель относится к мобильному телефону. Потому что, когда учитель ведёт урок и при этом держит в руках мобильный телефон, это уже сигнал. Здесь не может быть двойного стандарта и исключений. Начинать решать проблему нужно с отношения к себе.
Следи за собой везде и всегда
Рассказали молодым учителям и то, как они должны теперь вести себя в социальных сетях.
— О чём нужно помнить, общаясь в соцсетях? О том, что практически любой желающий может увидеть всё, что вы под влиянием эмоций оставили у себя на странице, — говорит директор школы № 25 Алексей МОКРУШИН. — В реальной жизни можно сказать, что этого не было, а в соцсети всё это можно сохранить: сделать репост или принтскрин. Поэтому, общаясь в социальных сетях, нужно, как и в жизни, придерживаться общечеловеческих норм поведения, самому быть примером такого поведения, и тогда серьёзных проблем не возникнет. Следить за собой, за своими мыслями нужно везде и всегда.
Зарплата не главное?
Любопытно было послушать рассуждения молодых учителей на тему зарплаты — этот вопрос организаторы встречи тоже затронули.
— Насколько зарплата может повлиять на качество вашей работы? — поинтересовался у начинающих педагогов модератор встречи — помощник министра образования и науки Михаил МОРОЗОВ.
— Честно говоря, для меня зарплата стоит на последнем месте, — убеждённо ответила молодая учительница начальных классов из школы № 6. — Я пришла в эту профессию, прежде всего, потому что она мне нравится. Сейчас такое время, когда есть другие возможности, чтобы заработать.
— Какие, например? — заинтересовался модератор. Остальные учителя, в том числе и опытные, тоже с любопытством посмотрели в сторону своей юной коллеги.
— Репетиторство, например, — не совсем уверенно ответила девушка. — Свои какие-то увлечения…
— Люди, которые ставят целью заработать деньги, никогда не пойдут в школу! — заявила ещё одна молодая учительница. — Для настоящего учителя деньги никогда не стоят на первом месте! И качество его работы от размера зарплаты не зависит!
К слову, не все начинающие педагоги разделяют эту точку зрения. Правда, громко свою позицию они озвучивать не стали, предпочли обсудить вполголоса между собой.
«Взрослые» учителя, слушая полные энтузиазма речи молодых коллег, немного грустно улыбались.
— Повлияет ли на качество моей работы, если вдруг моя зарплата резко упадёт? Вряд ли я стану работать от этого хуже, — размышлял вслух директор Калужского областного центра образования Михаил ПОСПОЛИТА. — Но педагог — профессия публичная. И он должен думать о воспитании, обучении подрастающего поколения не только с 8 до 17, но и на протяжении всей своей жизни. Мне кажется, думать об этом комфортно, не стесняя себя в каких-то материальных ценностях и не задумываясь о каких-то аспектах существования.
Начинающие учителя убеждены, что в школу нужно идти только из любви к профессии.
От автора
Под занавес встречи у молодых учителей поинтересовались их отношением к ОГЭ, ЕГЭ и Всероссийским проверочным работам (ВПР). Педагоги ожидаемо ответили, что это важные и необходимые элементы образовательного процесса.
— Например, ВПР в 4-м классе показывают, с какими знаниями дети идут в 5-й класс, что нужно подтянуть, — сказала одна начинающая учительница, — с какими детьми нам надо работать активнее, кому уделить больше внимания. ВПР поможет детям лучше сдать экзамены.
Неожиданно модератор встречи решил адресовать тот же самый вопрос корреспонденту «Перекрёстка». Я ответила честно, как думаю: результаты ВПР, на мой взгляд, не являются объективным показателем знаний ребёнка, устраивать это испытание в 11-м классе, накануне ЕГЭ, вообще изощрённое издевательство над детьми.
Иногда в погоне за высокими показателями учителя забывают, что главное — не отличные оценки, а здоровая психика. Если молодые педагоги будут помнить об этом, радости от учебного процесса станет больше.
И не только у детей.
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