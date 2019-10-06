Начинающим педагогам рассказали, как вести себя в соцсетях

220 молодых учителей пришли в этом году в школы Калуги и Калужской области. 55 из них в мае уволятся. Такова статистика.

25% начинающих педагогов уходят из профессии после первого года работы. 73% начинающих учителей жалуются на то, что не могут заинтересовать на уроках своих учеников. 62% испытывают на занятиях проблемы с дисциплиной. Многие молодые педагоги говорят, что чувствуют себя неуверенно в общении с родителями.

Дисциплина — на первом месте

Этим вопросам была посвящена встреча, которая состоялась на прошлой неделе в «Точке кипения». Тему так и обозначили: «Проблемы молодых учителей при вхождении в профессию». На мероприятие позвали тех, кто работает в школе год-­два, и их опытных коллег — в основном, директоров школ.

Яркого обсуждения по заявленной теме, увы, не получилось, хотя проблема, действительно, актуальная. Вчерашние выпускники педагогических стеснялись, тушевались.

— Месяц! Всего месяц прошёл! — говорил директор одной из калужских школ другому директору. — О чём они могут сейчас сказать?

В итоге большая часть встречи фактически превратилась в напутствие от опытных педагогов — молодым.

— Первая проблема молодого учителя — дисциплина, — считает директор школы № 23 Андрей КАПАЛИН. — Когда в классе 32, иногда 34 человека, заставить их работать в одном ключе — это вопрос такой… сложный. Но, если есть желание работать в школе, то все эти проблемы решаются. Не делите детей на трудных и лёгких, бывают ученики, которым уделяют мало внимания.

Директора 23-й школы поддержал и руководитель средней школы № 12 Владимир ПОВЕРЕННОВ:

— Если вы не владеете дисциплиной — всё, урок провален. Второе — молодой учитель должен понимать, что за ним система. Он должен чувствовать уверенность и защиту. Мои учителя её чувствуют.

По мнению директора школы № 12 Владимира ПОВЕРЕННОВА, молодые учителя должны чувствовать, что за ними стоит система, которая их защищает.

Одна из участниц встречи, молодая учительница начальных классов, сказала, что проблем с дисциплиной у неё пока нет. Но есть другие трудности — общение с родителями.

— Они задают очень много вопросов, — вздохнула девушка. — Самый популярный: где мой сын и какое домашнее задание задали? Этот вопрос задаётся не единожды, а много раз.

Что делать с мобильниками

Говорили на встрече и об использовании в школе мобильных телефонов. Это активно обсуждалось накануне учебного года.

— Это проблема, которая сегодня существует в каждой школе, — говорит директор школы № 8 Оксана ДОММЕ. — Запретить использование мобильных средств связи невозможно. Нужно регламентировать эту деятельность во время уроков. Но вот как? Когда мы обсуждали методические рекомендации Роспот­ребнадзора на общешкольном родительском собрании, некоторые родители сказали: «У нашего ребёнка заболевание, и он должен находиться под нашим постоянным контролем».

Многим учителям очевидно: запрещать мобильные телефоны — идея плохая.

— Закрывать заводы по производству водки бесполезно. 1986 год, думаю, многие помнят хорошо. Чем это закончилось, сами понимаете, — сказал по этому поводу Владимир Повереннов. — Нельзя допускать буквально всё, но и запрещать всё тоже нельзя. Власти Московской области не стали следовать рекомендациям и запрещать мобильные в школе. Они очень дозировано используют мобильную связь на уроках.

О том, чтобы не запрещать мобильники, а встраивать их в учебный процесс, говорила и директор школы № 13 Оксана МИЛОВАНОВА:

— Вполне можно использовать мобильный телефон как ресурс обучения, продумывать задания с их использованием. И ещё очень важно, как сам учитель относится к мобильному телефону. Потому что, когда учитель ведёт урок и при этом держит в руках мобильный телефон, это уже сигнал. Здесь не может быть двой­ного стандарта и исключений. Начинать решать проблему нужно с отношения к себе.

Следи за собой везде и всегда

Рассказали молодым учителям и то, как они должны теперь вести себя в социальных сетях.

— О чём нужно помнить, общаясь в соцсетях? О том, что практически любой желающий может увидеть всё, что вы под влиянием эмоций оставили у себя на странице, — говорит директор школы № 25 Алексей МОКРУШИН. — В реальной жизни можно сказать, что этого не было, а в соцсети всё это можно сохранить: сделать репост или принтскрин. Поэтому, общаясь в социальных сетях, нужно, как и в жизни, придерживаться общечеловеческих норм поведения, самому быть примером такого поведения, и тогда серьёзных проблем не возникнет. Следить за собой, за своими мыслями нужно везде и всегда.

Зарплата не главное?

Любопытно было послушать рассуждения молодых учителей на тему зарплаты — этот вопрос организаторы встречи тоже затронули.

— Насколько зарплата может повлиять на качество вашей работы? — поинтересовался у начинающих педагогов модератор встречи — помощник министра образования и науки Михаил МОРОЗОВ.

— Честно говоря, для меня зарплата стоит на последнем месте, — убеждённо ответила молодая учительница начальных классов из школы № 6. — Я пришла в эту профессию, прежде всего, потому что она мне нравится. Сейчас такое время, когда есть другие возможности, чтобы заработать.

— Какие, например? — заинтересовался модератор. Остальные учителя, в том числе и опытные, тоже с любопытством посмотрели в сторону своей юной коллеги.

— Репетиторство, на­при­мер, — не совсем уверенно ответила девушка. — Свои какие-­то увлечения…

— Люди, которые ставят целью заработать деньги, никогда не пойдут в школу! — заявила ещё одна молодая учительница. — Для настоящего учителя деньги никогда не стоят на первом месте! И качество его работы от размера зарплаты не зависит!

К слову, не все начинаю­щие педагоги разделяют эту точку зрения. Правда, громко свою позицию они озвучивать не стали, предпочли обсудить вполголоса между собой.

«Взрослые» учителя, слушая полные энтузиазма речи молодых коллег, немного грустно улыбались.

— Повлияет ли на качество моей работы, если вдруг моя зарплата резко упадёт? Вряд ли я стану работать от этого хуже, — размышлял вслух директор Калужского областного центра образования Михаил ПОСПОЛИТА. — Но педагог — профессия публичная. И он должен думать о воспитании, обучении подрастающего поколения не только с 8 до 17, но и на протяжении всей своей жизни. Мне кажется, думать об этом комфортно, не стесняя себя в каких-­то материальных ценностях и не задумываясь о каких-­то аспектах существования.

Начинающие учителя убеждены, что в школу нужно идти только из любви к профессии.

От автора

Под занавес встречи у молодых учителей поинтересовались их отношением к ОГЭ, ЕГЭ и Всероссийским проверочным работам (ВПР). Педагоги ожидаемо ответили, что это важные и необходимые элементы образовательного процесса.

— Например, ВПР в 4-м классе показывают, с какими знаниями дети идут в 5-й класс, что нужно подтянуть, — сказала одна начинающая учительница, — с какими детьми нам надо работать активнее, кому уделить больше внимания. ВПР поможет детям лучше сдать экзамены.

Неожиданно модератор встречи решил адресовать тот же самый вопрос коррес­понденту «Перекрёстка». Я ответила честно, как думаю: результаты ВПР, на мой взгляд, не являются объективным показателем знаний ребёнка, устраи­вать это испытание в 11-м классе, накануне ЕГЭ, вообще изощрённое издевательство над детьми.

Иногда в погоне за высокими показателями учителя забывают, что главное — не отличные оценки, а здоровая психика. Если молодые педагоги будут помнить об этом, радости от учебного процесса станет больше.

И не только у детей.

Эта статья была опубликована в №40 газеты «Калужский перекрёсток» от 02.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.