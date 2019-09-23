Учителя-мучители: родители жалуются на объём домашнего задания

В понедельник, 23 сентября, на заседании калужского правительства заместителю губернатора Дмитрию ДЕНИСОВУ сообщили, что родители жалуются на перегрузки школьников из-за большого количества домашнего задания. Согласно СанПиНу, на подготовку домашнего задания должно уходить не более двух часов. Однако даже в начальной школе многие дети делают уроки более трёх часов.
Региональный министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ пообещал увещевать учителей.
- У нас периодически эта тема возникает. Мы в начале года проводим массированную кампанию и в СМИ, и в школах по сокращению объёма домашних заданий. В этом году она тоже будет продолжена, - сказал Аникеев.
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