Всем выйти из тени: налоговая следит за репетиторами в Интернете

В среду, 28 августа, в «Точке кипения» региональное министерство образования и науки провело встречу на тему: «Школьное образование и проблема репетиторства». Родители, учителя и ученики обсуждали, возможно ли хорошо учиться и поступить в престижный ВУЗ, не обращаясь к репетиторам.
Неожиданно слово взял руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Андрей ЛАМАКИН. Вкрадчивым голосом он стал убеждать учителей, что за подработку в качестве репетиторов они должны платить налоги, зарегистрировавшись, как самозанятые.
- Мы знаем, за кого отчитываются налоговые агенты, сколько у нас трудоспособного населения, сколько населения не обременено льготами, - говорил Ламакин.
По его словам, как самозанятые в Калужской области должны зарегистрироваться 8000 - 8300 человек, пока это сделали лишь 5 000 человек, среди них репетиторов - единицы.
- Репетитор - это работа? Конечно, работа. Она оплачивается? Безусловно оплачивается. Я могу предположить, какой будет суммарный доход в течение месяца, - рассуждал Ламакин.
В ходе своей речи он взывал к совести учителей, говоря, что они пример для учеников, а потом и вовсе прозрачно намекнул, что за ними следят и, как говорится в известном мультике, "вас всех посчитали".
- Существуют целые Интернет-ресурсы для репетиторов, где все наши многоуважаемые педагоги зарегистрировались, - говорил Ламакин. - Они получают определённые оценки, они получают определённые характеристики, они рейтингуются определённым образом на этих ресурсах. Я не хочу вообще говорить, что налоговая служба кого-то запугивает, кому-то лезет в карман. Вопрос не в этом. Сейчас предлагается много вариантов легализовать свои доходы. Режим простой, режим удобный, доступен любому.
Не забыл он напомнить учителям, что официально отражённые маленькие доходы лишают их возможности получить кредит. А в конце своей речи обратился к родителям, призывая их брать чеки за оказанные репетиторами услуги.
- Когда вы входите в общественный транспорт, для вас само собой разумеющимся является оплатить проезд, согласитесь, что это норма. Это норма! Здесь та же норма. Вариант – дешевле не придумаешь, - продолжал нахваливать режим налогообложения для самозанятых руководитель региональной налоговой службы.
- Если бы репетиторство было легализовано, бюджет нашего региона пополнился существенно, уверяю вас, - отметил в свою очередь министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ.
Напомним, с 1 января в Калужской области ввели экспериментальный налог для самозанятых. Теперь те калужане, которые работают сами на себя и не имеют наёмных рабочих, могут легализоваться, уплачивая всего 4% налогов, если оказывают услуги частнику и 6% - если юрлицу.
Подробнее б этом мероприятии читайте на следующей неделе в свежем номере "Калужского перекрёстка".
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