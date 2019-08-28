Приветственные, академические и аграрные классы откроются в калужских школах

В этом году День знаний выпадает на воскресенье, потому учебный год начнется в понедельник, 2 сентября.

В этот день за парты сядут 10 200 детей. Это на 2000 человек больше, чем в 2018 году. Впервые школьный порог переступят 13 тысяч 252 ребёнка – на тысячу больше, чем год назад.

Такие цифры озвучил министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ на традиционной августовской пресс-конференции. Она состоялась в калужском пресс-центре ИА «Интерфакс-Центр».

- 1 сентября начнут работать 346 школ – на две меньше, чем в предыдущем году, - сообщил Александр Аникеев. – В новом учебном году откроются две новые школы. Одна – в Калуге, на улице 65 лет Победы. Она является структурным подразделением школы № 6. Образовательное учреждение рассчитано на тысячу человек. На данный момент в него принято более 980 детей. В школе сформировано семь первых классов, в которых будут учиться 224 ребёнка. Всего в образовательном учреждении 32 класса – все, кроме 11-го. Ещё одна новая школа откроется в Обнинске, в 55-м микрорайоне. Она рассчитана на 1100 мест. На данный момент в неё зачислено 980 детей.

В этом учебном году школы Калужской области примут участие в нескольких новых образовательных проектах. 11 школ продолжат участие в программе персонализированного обучения школьников. Её задача – вовлечь детей в учебный процесс на стадии постановки цели на уроке. Школьники выбирают её самостоятельно: это может быть либо освоение минимального базового уровня для сдачи экзамена, либо получение знаний, которые выходят за рамки школьной программы, для успешного поступления в вуз.

- Роль учителя заключается в формулировке этих целей и организации общей деятельности, - пояснил министр. – Первые результаты данной работы показали серьёзную увлечённость учителей и рост мотивации у школьников.

В новом учебном году продолжится работа с детьми мигрантов, которые плохо владеют русским языком или совсем им не владеют. Обучение таких школьников будет проходить в так называемых приветственных классах.

- Они появятся в школах Калуги, Обнинска, Малоярославца, Жуковского и Боровского районов, - рассказал Александр Аникеев. – Всего мы отобрали 20 школ, которые будут обучать детей мигрантов русскому языку. Закончив обучение там, ребята продолжат учиться в обычных классах.

Три региональные школы получат поддержку Российской академии наук. Они станут участниками проекта «Базовые школы РАН». Это совместное детище Российской академии наук и Министерства просвещения РФ. Цель проекта –создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий.

Всего РАН определила 108 школ в 32 регионах страны. В их числе оказались гимназия № 24 г. Калуги, Обнинская гимназия и Физико-техническая школа Обнинска.

- Российская академия наук берёт на себя обязательства оказывать этим школам научную, финансовую и организационную поддержку, - говорит глава областного минобра.

Кроме того, в этом году в нескольких школах региона откроются агроклассы. В них дети будут углубленно изучать химию и биологию, а также основы агробизнеса.

- В Калужской области есть высокая потребность в кадрах для работы в этой сфере, - прокомментировал министр. – Мы решили не оставаться в стороне и перейти к ранней профилизации. Агроклассы откроются в Кудиновской школе Малоярославецкого района, а также в школах в Барятино и Износках.

Подробнее о том, какие изменения ждут в новом учебном году систему дополнительного образования, как скоро школы перейдут на электронные учебники и о чём говорил министр с подрядчиком, который выиграл конкурс по организации школьного питания, читайте в ближайших номерах «Калужского перекрёстка».