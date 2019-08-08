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340 миллионов выделяет город на школьное питание

08.08.2019 14:24 0 291 Оксана ИВАНОВА
340 миллионов выделяет город на школьное питание

На следующей неделе станут известны итоги конкурсов по организации школьного питания. Город планирует заключить три контракта на общую сумму около 340 млн. рублей. Начальная стоимость первого контракта составляет почти 110 млн. рублей, второго – 122 млн. 133 тыс. рублей, третьего – 117 млн. 732 тыс. рублей.

На первый взгляд, эти суммы выглядят беспрецедентными: в предыдущие годы стартовая стоимость контрактов на школьное питание не превышала 37 млн. рублей. Финальные цифры выглядели скромнее, поскольку подрядчики всегда снижают цены. Так, в 2017 году питающая компания, выигравшая два конкурса из трёх, снизила начальную стоимость по одному из лотов на 45%.

Однако, учитывая, что нынешние контракты рассчитаны на период с 2019-го по 2021 годы, расходы на школьное питание сопоставимы с прошлогодними. Стоимость завтрака составит 40 рублей (прежняя цена – 35 рублей), обеда – 55 рублей (в предыдущем учебном году он стоил 70 рублей).

У педагогов необходимость заключать двухлетние контракты вызывает обеспокоенность. В случае, если на рынок выйдет недобросовестная питающая организация, как это неоднократно происходило раньше, найти управу на неё будет сложнее.

Итоги конкурсов подведут 14 августа. Главным критерием оценки заявок является предложенная подрядчиком цена контракта. Также оценивается квалификация питающей компании, наличие у неё финансовых ресурсов, оборудования, деловая репутация организации. Победителем признаётся участник, заявке которого будет присвоен самый высокий итоговый рейтинг.

Напомним, в прошлом году тема школьного питания являлась в Калуге одной из самых обсуждаемых. Родители и школьники недовольны его качеством.  

Минувшей весной городские власти заявляли, что они рассматривают возможность заключения концессионного соглашения на организацию школьного питания.


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Автор
Оксана ИВАНОВА 
Тэги: образование школа питание
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