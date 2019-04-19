Школьное питание отдадут в концессию

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Информационный повод, чтобы снова обсудить тему школьного питания, оказался именно таким, со знаком минус.
У нас всё хорошо?
В феврале этого года случился скандал, который, на первый взгляд, к Калуге никакого отношения не имеет. Около 30 кадетов Ульяновского суворовского училища попали в больницу с подозрением на эхинококк. По одной из версий, заражение могло произойти через пищеблок. Кормила кадетов питающая компания, которая оказывает аналогичную услугу нескольким школам Калуги.
На наш рынок организация вышла в 2017 году, сильно снизив начальную стоимость контракта. Стоимость завтраков сегодня составляет 35 рублей, обедов — 70.
В Управлении образования заявляют, что повода для тревоги нет: в Калуге подобных инцидентов не было.
— В течение учебного года мы постоянно проверяем продукты, которые приходят в наши столовые, контролируем готовые блюда, — сказала, в частности, в интервью ТРК «Ника» 4 апреля начальник управления Ольга ЛЫТКИНА. — Когда прошла эта информация (об отравлении кадетов в Ульяновске. — Прим. ред.), мы, безусловно, встревожились. Но, несмотря на это, мы были уверены, что у нас такого не происходит, потому что в течение предыдущего полугода и до этого ещё целый год, когда кормила эта компания, мы проверяли продукты, и у нас никаких нареканий по их качеству не было. Несмотря на это, мы провели дополнительные пробы. Всего в школах было проведено порядка 64 проверок. Результаты нормальные. Продуктов, которые непригодны к применению или не соответствуют ГОСТам, фактически не выявлено.
Еда невкусная, дети привередливые или повара неумелые?
Несмотря на то что еда в школьных пищеблоках приготовлена, по мнению чиновников, правильно и из качественных продуктов, есть её школьники почему-то отказываются.
Так, в средней школе № 5 количество детей, питающихся в столовой, по сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось в два раза. Качеством пищи недовольны родители учащихся и в других учебных заведениях.
Я поинтересовалась у калужан, в чьих семьях растут дети-школьники, довольны ли они качеством завтраков и обедов. Всего в опросе участвовало 34 человека. 11 из них сказали, что дети питаются в школе с удовольствием, один человек имеет претензии, но незначительные, 22 родителя утверждают, что приготовленную в школьных пищеблоках еду есть невозможно.
— Школа № 13, ребёнок завтракает и обедает дома, с собой даю перекус, — рассказывает калужанка Оксана ЗУРКАЛОВА. — Школьная еда не нравится, есть её не хочет.
— Лицей № 9. Обе дочки говорят, что буфет ужасный, завтраки-обеды они не едят, не любят, — говорит Ирина ИВАНОВА.
— 48-й лицей. В чате нашего класса многие родители жалуются на качество еды, — рассказывает Ольга БАЖЕНОВА. — Ухудшилось с этого года, когда заключили новый контракт.
— Школа № 46. Ребёнок завтраки не ест, говорит, невкусно, — делится мама ещё одного ученика Ольга КОРНИЛКИНА. — Субстанция коричневая, кофейный напиток или какао — непонятно, что это такое, липкая посуда. Ребёнок говорит, что не ест большая половина класса.
— 10-я школа. Ребёнок в столовой не ест. Говорит, что невкусно, — добавляет Ирина ЯКУБЕНКО.
— Школа № 11. Дочь в столовой ничего не ест, берёт еду из дома, — говорит Ирина ЖУРАВЛЁВА. — Неоднократно видела, как по школьной кухне, где готовят, ходят голуби. Раньше Барсик уличный бегал чуть ли не по столам. Буфет отвратительный: булки несвежие и очень дорогие.
Чиновники предложили свой взгляд на проблему.
— Можно посмотреть на это немного с другой стороны, — сказала по этому поводу в телеинтервью Ольга Лыткина. — Мы любим есть борщ или котлету у своей мамы. Качество приготовления тоже имеет место. Мы тестировали в нескольких школах такой продукт, как запеканка. В одной школе к ней почти не притронулись. В другой практически ничего не осталось: дети всё съели. Это искусство повара — как он готовит.
Школьная еда подорожает
Впрочем, начальник Управления образования признала, что ценовой фактор на вкусовые качества конечной продукции всё же влияет. С нового учебного года стоимость завтраков и обедов будет увеличена. На какую сумму, пока неизвестно — минимум на 10 рублей.
— Кроме того, очень активно прорабатываются альтернативные варианты в рамках правового поля, — рассказал на недавней пресс-конференции городской голова Калуги. — В том числе вариант концессии. Не буду пока анонсировать, но в качестве одного из таких вариантов решения мы видим именно этот механизм. Это такой долгосрочный проект — он будет запущен лет на 10. Помимо организации питания по строго заданным нами параметрам: по качеству, по цене — мы сможем заложить уже нормальную цену и вписать нормальные продукты. Я вижу, что такой правовой механизм реален, и он сможет закрыть многие темы, связанные с недостатком 44 Федерального закона.
В ожидании нового закона
Проблема школьного питания актуальна не только для нашего региона, но и для всей страны. По поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Госдума разрабатывает сейчас новый законопроект, который гарантирует право детей на безопасное и качественное питание.
Одной из основных идей этого документа является ужесточение контроля общества и государства. Школьное меню в обязательном порядке будут публиковать на сайтах образовательных учреждений. На уровне регионов появятся специальные проверочные комиссии с участием депутатов, общественности и родителей. Проверять питающие организации будут не раз в три года, как сейчас, а ежегодно. Кроме того, категорию тяжких преступлений для виновников массового отравления детей распространят с нынешней возрастной группы пострадавших от 0 до 6 лет до 14 лет.
Возможно, новый закон будет принят уже этой весной. Но радоваться заранее, пожалуй, не стоит. Как пишут федеральные СМИ, около 10 лет назад Медведев уже давал аналогичное поручение и новый закон, касающийся школьного питания, был подготовлен. Однако вскоре после этого исполнительная власть документ завернула, и он так и остался нереализованным.
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