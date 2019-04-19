Школьное питание отдадут в концессию

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Информационный повод, чтобы снова обсудить тему школьного питания, оказался именно таким, со знаком минус.

У нас всё хорошо?

В феврале этого года случился скандал, который, на первый взгляд, к Калуге никакого отношения не имеет. Около 30 кадетов Ульяновского суворовского училища попали в больницу с подозрением на эхинококк. По одной из версий, заражение могло произойти через пищеблок. Кормила кадетов питающая компания, которая оказывает аналогичную услугу нескольким школам Калуги.

На наш рынок организация вышла в 2017 году, сильно снизив начальную стоимость контракта. Стоимость завтраков сегодня составляет 35 рублей, обедов — 70.

В Управлении образования заявляют, что повода для тревоги нет: в Калуге подобных инцидентов не было.

— В течение учебного года мы постоянно проверяем продукты, которые приходят в наши столовые, контролируем готовые блюда, — сказала, в частности, в интервью ТРК «Ника» 4 апреля начальник управления Ольга ЛЫТКИНА. — Когда прошла эта информация (об отравлении кадетов в Ульяновске. — Прим. ред.), мы, безусловно, встревожились. Но, несмотря на это, мы были уверены, что у нас такого не происходит, потому что в течение предыдущего полугода и до этого ещё целый год, когда кормила эта компания, мы проверяли продукты, и у нас никаких нареканий по их качеству не было. Несмотря на это, мы провели дополнительные пробы. Всего в школах было проведено порядка 64 проверок. Результаты нормальные. Продуктов, которые непригодны к применению или не соответствуют ГОСТам, фактически не выявлено.

Еда невкусная, дети привередливые или повара неумелые?

Несмотря на то что еда в школьных пищеблоках приготовлена, по мнению чиновников, правильно и из качественных продуктов, есть её школьники почему-то отказываются.

Так, в средней школе № 5 количество детей, питающихся в столовой, по сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось в два раза. Качеством пищи недовольны родители учащихся и в других учебных заведениях.

Я поинтересовалась у калужан, в чьих семьях растут дети-школьники, довольны ли они качеством завтраков и обедов. Всего в опросе участвовало 34 человека. 11 из них сказали, что дети питаются в школе с удовольствием, один человек имеет претензии, но незначительные, 22 родителя утверждают, что приготовленную в школьных пищеблоках еду есть невозможно.

— Школа № 13, ребёнок завтракает и обедает дома, с собой даю перекус, — рассказывает калужанка Оксана ЗУРКАЛОВА. — Школьная еда не нравится, есть её не хочет.

— Лицей № 9. Обе дочки говорят, что буфет ужасный, завтраки-обеды они не едят, не любят, — говорит Ирина ИВАНОВА.

— 48-й лицей. В чате нашего класса многие родители жалуются на качество еды, — рассказывает Ольга БАЖЕНОВА. — Ухудшилось с этого года, когда заключили новый контракт.

— Школа № 46. Ребёнок завтраки не ест, говорит, невкусно, — делится мама ещё одного ученика Ольга КОРНИЛКИНА. — Субстанция коричневая, кофейный напиток или какао — непонятно, что это такое, липкая посуда. Ребёнок говорит, что не ест большая половина класса.

— 10-я школа. Ребёнок в столовой не ест. Говорит, что невкусно, — добавляет Ирина ЯКУБЕНКО.

— Школа № 11. Дочь в столовой ничего не ест, берёт еду из дома, — говорит Ирина ЖУРАВЛЁВА. — Неоднократно видела, как по школьной кухне, где готовят, ходят голуби. Раньше Барсик уличный бегал чуть ли не по столам. Буфет отвратительный: булки несвежие и очень дорогие.

Чиновники предложили свой взгляд на проблему.

— Можно посмотреть на это немного с другой стороны, — сказала по этому поводу в телеинтервью Ольга Лыткина. — Мы любим есть борщ или котлету у своей мамы. Качество приготовления тоже имеет место. Мы тестировали в нескольких школах такой продукт, как запеканка. В одной школе к ней почти не притронулись. В другой практически ничего не осталось: дети всё съели. Это искусство повара — как он готовит.

Школьная еда подорожает

Впрочем, начальник Управления образования признала, что ценовой фактор на вкусовые качества конечной продукции всё же влияет. С нового учебного года стоимость завтраков и обедов будет увеличена. На какую сумму, пока неизвестно — минимум на 10 рублей.

— Кроме того, очень активно прорабатываются альтернативные варианты в рамках правового поля, — рассказал на недавней пресс-конференции городской голова Калуги. — В том числе вариант концессии. Не буду пока анонсировать, но в качестве одного из таких вариантов решения мы видим именно этот механизм. Это такой долгосрочный проект — он будет запущен лет на 10. Помимо организации питания по строго заданным нами параметрам: по качеству, по цене — мы сможем заложить уже нормальную цену и вписать нормальные продукты. Я вижу, что такой правовой механизм реален, и он сможет закрыть многие темы, связанные с недостатком 44 Федерального закона.

В ожидании нового закона

Проблема школьного питания актуальна не только для нашего региона, но и для всей страны. По поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Госдума разрабатывает сейчас новый законопроект, который гарантирует право детей на безопасное и качественное питание.

Одной из основных идей этого документа является ужесточение контроля общества и государства. Школьное меню в обязательном порядке будут публиковать на сайтах образовательных учреждений. На уровне регионов появятся специальные проверочные комиссии с участием депутатов, общественности и родителей. Проверять питающие организации будут не раз в три года, как сейчас, а ежегодно. Кроме того, категорию тяжких преступлений для виновников массового отравления детей распространят с нынешней возрастной группы пострадавших от 0 до 6 лет до 14 лет.

Возможно, новый закон ­будет принят уже этой весной. Но радоваться заранее, пожалуй, не стоит. Как пишут федеральные СМИ, около 10 лет назад Медведев уже давал аналогичное поручение и новый закон, касающийся школьного питания, был подготовлен. Однако вскоре после этого исполнительная власть документ завернула, и он так и остался нереализованным.

Эта статья была опубликована в №16 газеты «Калужский перекрёсток» от 17.04.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.