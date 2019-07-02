Как школьники сдали ЕГЭ: опубликована первая статистика

В понедельник, 1 июля, завершился основной период проведения единого государственного экзамена. Ещё не все итоги подведены, но на данный момент в Калужской области уже насчитывается 41 «стобалльник»: два по литературе, четыре по математике профильного уровня, шесть по истории, семь по химии, 14 по русскому языку, два по физике, три по обществознанию, два по биологии, один по информатике.
Больше всего «стобалльников» в Калуге – 19 человек, в Обнинске - 13 человек. Кроме того, по два «стобалльника» в Кировском, Малоярославецком и Людиновском районах, по одному – в Думиничском, Спас-Деменском и Дзержинском районах.
Трое выпускников из Калуги, Обнинска и Малоярославца набрали 100 баллов по двум предметам. Выпускница Гимназия №19 Калуги стала стобалльницей по русскому языку, химии и биологии.
Средний балл в Калужской области по математике профильного уровня, физике, истории составил 56 баллов, по биологии – 53 балла, по английскому языку – 74 балла, по немецкому языку – 79 баллов, что выше, чем в прошлом году.
Средний балл по русскому языку составил 70 баллов, по информатике – 60 баллов, по химии – 59 баллов. Это уровень прошлого года.
По обществознанию, физике, химии, немецкому языку средний балл в Калужской области выше, чем в целом по России, рассказали нам в министерстве образования и науки 2 июля.
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