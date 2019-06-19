Афиша Дня выпускника: барабанная дробь, флешмоб и диджей зажигает

19.06.2019 16:08 1449 Елена Французова

В воскресенье, 23 июня, во всех школах Калуги пройдёт выпускной. Городская управа Калуги опубликовала полную программу праздника. Публикуем ее ниже. 17.45-18.10 Построение колонн с выпускниками на проезжей части пл. Победы 18.10 Старт шествия 18.10 - 18.30 Торжественное мероприятие на пл. Победы (проход колонн с выпускниками к Вечному огню, возложение цветов) 18.30 - 19.10 Шествие выпускников по маршруту: пл.Победы – ул.Кирова – ул.Ленина – пл.Старый торг 19.10 - 19.30 Вход колонн на пл. Старый торг (с двух сторон ансамбля Гостиного двора) 19.30 - 21.30 Праздничное мероприятие на пл. Старый торг 19.30 – барабанное шоу (1 блок)

19.35 – официальная часть (поздравление выпускников)

19.50 – флешмоб вальс выпускников

20.00 - выступление Миши Марвина

20.45 – барабанное шоу (2 блок)

20.50 - 21.30 DJ – сет от DJ Kirill Slepuha a.k.a KIIDA Запуск шаров в небо выпускниками школ Какие улицы Калуги 23 июня перекроют в Калуге читайте по ссылке: Как перекроют Калугу на День выпускника



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