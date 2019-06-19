Афиша Дня выпускника: барабанная дробь, флешмоб и диджей зажигает

В воскресенье, 23 июня, во всех школах Калуги пройдёт выпускной. Городская управа Калуги опубликовала полную программу праздника. Публикуем ее ниже.
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17.45-18.10
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Построение колонн с выпускниками на проезжей части пл. Победы
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18.10
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Старт шествия
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18.10 - 18.30
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Торжественное мероприятие на пл. Победы
(проход колонн с выпускниками к Вечному огню, возложение цветов)
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18.30 - 19.10
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Шествие выпускников по маршруту:
пл.Победы – ул.Кирова – ул.Ленина – пл.Старый торг
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19.10 - 19.30
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Вход колонн на пл. Старый торг
(с двух сторон ансамбля Гостиного двора)
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19.30 - 21.30
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Праздничное мероприятие на пл. Старый торг
Запуск шаров в небо выпускниками школ
Какие улицы Калуги 23 июня перекроют в Калуге читайте по ссылке: Как перекроют Калугу на День выпускника
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