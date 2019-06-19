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Афиша Дня выпускника: барабанная дробь, флешмоб и диджей зажигает

19.06.2019 16:08 1 1449 Елена Французова
Афиша Дня выпускника: барабанная дробь, флешмоб и диджей зажигает

В воскресенье, 23 июня, во всех школах Калуги пройдёт выпускной.  Городская управа Калуги опубликовала полную программу праздника. Публикуем ее ниже.

17.45-18.10

Построение колонн с выпускниками на проезжей части пл. Победы

18.10

Старт шествия

18.10 - 18.30

Торжественное мероприятие на пл. Победы

(проход колонн с выпускниками к Вечному огню, возложение цветов)

18.30 - 19.10

Шествие выпускников по маршруту:

пл.Победы – ул.Кирова – ул.Ленина – пл.Старый торг

19.10 - 19.30

Вход колонн на пл. Старый торг

(с двух сторон ансамбля Гостиного двора)

19.30 - 21.30

Праздничное мероприятие на пл. Старый торг

  • 19.30 – барабанное шоу (1 блок)
  • 19.35 – официальная часть (поздравление выпускников)
  • 19.50 – флешмоб вальс выпускников
  • 20.00 - выступление Миши Марвина
  • 20.45 – барабанное шоу (2 блок)
  • 20.50 -  21.30 DJ – сет от DJ Kirill Slepuha a.k.a KIIDA

Запуск шаров в небо выпускниками школ

Какие улицы Калуги 23 июня перекроют в Калуге читайте по ссылке: Как перекроют Калугу на День выпускника


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Автор
Елена Французова 
Тэги: образование выпускной
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