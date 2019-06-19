Как перекроют Калугу на День выпускника

19.06.2019 08:55 1613 Елена Французова, фото Сергея Константинова

В воскресенье, 23 июня, в связи с проведением Дня выпускника в Калуге будут закрыты для движения несколько улиц: с 16: 45 до 19:50 улица Кирова - от улицы Московская до площади Победы;

с 16:30 часов до 22:30 улица Ленина - от площади Старый Торг до улицы Кирова;

с 16:30 часов до 22:30 перекрыто движение в районе площади Старый Торг и Парка культуры и отдыха. Водителей транспортных средств городские власти просят заранее выбирать пути объезда.



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Авторы Елена Французова фото Сергея Константинова

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