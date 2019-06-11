Битва за выпускной: после торгов праздник сильно подешевел

В конце минувшей недели стали известны результаты аукциона по выбору компании, которая займётся организацией Дня выпускника. Как мы рассказывали, в нынешнем году за это право боролось рекордное количество компаний – 7.

Начальная стоимость контракта составляла 1 млн. 140 тыс. рублей. В результате торгов она снизилась до 844 тысяч рублей, то есть почти на 296 тысяч. Такую цену предложило коммуникационное агентство PROSPECTR. Оно и займётся организацией мероприятия.

Концепция праздника будет представлена руководству города в четверг, 13 июня.

В этом году он перестанет быть безымянным. У него появилось название – «Выпускной над Окой», – выбранное путём Интернет-голосования.

Кроме того, для Дня выпускника впервые будет разработан фирменный стиль.

Выпускной в Калуге состоится в воскресенье, 23 июня. Звездой праздника станет популярный молодёжный исполнитель Миша Марвин.