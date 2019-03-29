Школьные гадости: детское питание в Калуге смертельно опасно

Питание в школах – тема для многих родителей очень болезненная. Полбеды, если оказалось просто невкусно, но встречается и еда, опасная для здоровья.
Так произошло и в пяти сельских школах Калужской области. Оказалось, что детей здесь кормят с серьезными нарушениями. Прокуратура Ульяновского района Калужской области вместе с управлением Роспотребнадзора завершила проверку организации питания в школах. Результаты, мягко говоря, шокировали.
В школьных столовых пищу готовят из мяса кур и печени куриной глубокой заморозки, а также из мясных полуфабрикатов промышленного производства. Меню, как оказалось, даже не было согласовано с Роспотребнадзором. Также не осуществлялся контроль за температурным режимом при хранении продуктов, а в ходе приготовления блюд не соблюдались щадящие технологии. В нескольких школьных столовых оборудование и посуду, похоже, не меняли со дня открытия школы.
Для предотвращения подобных ситуаций в адрес директоров пяти образовательных организаций внесены представления, в отношении ответственных должностных лиц вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.
Ухудшение питания детей, по мнению экспертов, связано с безответственным отношением к работе. Большинство юных россиян неправильно завтракают и обедают как в школьных, так и дошкольных учреждениях. Проблема питания и здоровья должна стать первостепенной.
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