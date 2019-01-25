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До конца года охранять калужские школы будет Росгвардия

25.01.2019 10:21 12 1535 Оксана КОЛОСОВА
До конца года охранять калужские школы будет Росгвардия

Вечером в четверг, 24 января, стали известны результаты открытого конкурса  по поиску организации для централизованной охраны 47 школ Калуги. Как мы рассказывали, с нового года средства на это выделяет муниципалитет.

Начальная стоимость контракта составила 40 млн. 108 тыс. рублей. Это был уже повторный конкурс. Первый объявили ещё в начале декабря 2018 года, но он не состоялся, поскольку единственную заявку, поступившую от ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, отклонили из-за проблем с документацией.

В этот раз участников было двое. Заявка под номером 1 поступила снова от ФГУП «Охрана». Оно предложило за свои услуги 39 млн. 707 тыс. рублей. Вторую заявку подала частная охранная организация ООО «Защита М», зарегистрированная в Москве. Она снизила начальную стоимость контракта до 37 млн. 214 тыс. рублей.

Несмотря на это, победителем конкурса признано ФГУП «Охрана», поскольку при оценке заявки, помимо предложенной цены, учитываются и другие критерии. Например, наличие успешного опыта по оказанию подобных услуг, обеспеченность трудовыми ресурсами, деловая репутация.

По итогам рассмотрения и оценки заявок ФГУП «Охрана» набрала 96,23 баллов, его конкурент – 78 баллов.

Напомним, Росгвардия будет охранять калужские школы до конца 2019 года. Её сотрудники приступили к своим обязанностям 9 января: с ними заключили временные договоры сроком на месяц.

Подробнее о том, можно ли теперь вопрос с безопасностью образовательных учреждений считать закрытым, читайте в ближайшем номере «Калужского перекрёстка», который выйдет в свет в среду, 30 января.

Уважаемые читатели!
А что вы думаете по этому поводу? На ваш взгляд, действительно ли школы Калуги стали более защищёнными с приходом туда Росгвардии?


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Автор
Оксана КОЛОСОВА 
Тэги: образование школа
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