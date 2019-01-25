До конца года охранять калужские школы будет Росгвардия

Вечером в четверг, 24 января, стали известны результаты открытого конкурса по поиску организации для централизованной охраны 47 школ Калуги. Как мы рассказывали, с нового года средства на это выделяет муниципалитет.
Начальная стоимость контракта составила 40 млн. 108 тыс. рублей. Это был уже повторный конкурс. Первый объявили ещё в начале декабря 2018 года, но он не состоялся, поскольку единственную заявку, поступившую от ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, отклонили из-за проблем с документацией.
В этот раз участников было двое. Заявка под номером 1 поступила снова от ФГУП «Охрана». Оно предложило за свои услуги 39 млн. 707 тыс. рублей. Вторую заявку подала частная охранная организация ООО «Защита М», зарегистрированная в Москве. Она снизила начальную стоимость контракта до 37 млн. 214 тыс. рублей.
Несмотря на это, победителем конкурса признано ФГУП «Охрана», поскольку при оценке заявки, помимо предложенной цены, учитываются и другие критерии. Например, наличие успешного опыта по оказанию подобных услуг, обеспеченность трудовыми ресурсами, деловая репутация.
По итогам рассмотрения и оценки заявок ФГУП «Охрана» набрала 96,23 баллов, его конкурент – 78 баллов.
Напомним, Росгвардия будет охранять калужские школы до конца 2019 года. Её сотрудники приступили к своим обязанностям 9 января: с ними заключили временные договоры сроком на месяц.
Подробнее о том, можно ли теперь вопрос с безопасностью образовательных учреждений считать закрытым, читайте в ближайшем номере «Калужского перекрёстка», который выйдет в свет в среду, 30 января.
Уважаемые читатели!
А что вы думаете по этому поводу? На ваш взгляд, действительно ли школы Калуги стали более защищёнными с приходом туда Росгвардии?
|
Бонус от дяди Саши: отличников бесплатно начали возить в маршрутке 19.12.2018 11:28
Новую школу на Правом берегу выкупят за 500 миллионов 11.12.2018 15:58
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: