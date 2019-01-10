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Поборы отменяются: за охрану всех школ Калуги предложили 40 миллионов рублей

10.01.2019 16:52 3 1258 Оксана КОЛОСОВА
Поборы отменяются: за охрану всех школ Калуги предложили 40 миллионов рублей

Родители калужских школьников больше не будут платить за услуги охранников. Теперь средства на это выделяет муниципалитет. На сайте госзакупок объявлен открытый конкурс по поиску организации, которая будет централизованно охранять 47 образовательных учреждений города. 

Начальная стоимость контракта – 40 млн. 108 тыс. рублей. Дороже всего обойдётся охрана двух корпусов школы № 45 – в 2 млн. 650 тыс. рублей. Приём заявок на участие в конкурсе начался 9 января и завершится 21-го числа. Их рассмотрение состоится 23 января. 

Среди требований, предъявляемых к сотрудникам охраны, – наличие практических навыков при возникновении чрезвычайных ситуаций, например, пожара или захвата заложников, а также умение пользоваться техническими средствами охраны. Все охранники должны быть одеты в специальную форменную одежду установленного образца, иметь при себе средства радио- или мобильной связи и исправный электрический фонарь. 

За разными школами закрепят от 1 до 4 сотрудников охраны. Они будут работать 5-6 дней в неделю по 12 часов.

Сейчас, до подведения итогов конкурса, образовательные учреждения Калуги охраняют сотрудники Росгвардии.  Договоры с ведомством подписаны накануне. 

- Они временные, заключены на месяц, - прокомментировали нам в Управлении образования. – Затем состоится конкурс, в ходе которого определится организация, силами которой школы Калуги будут охраняться в течение 11 месяцев 2019 года. 

Напомним, до недавнего времени в большинстве школ областного центра охрану оплачивали родители учащихся. Её стоимость составляла, в среднем, от 700 до 1200 рублей в год человека. 


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Тэги: образование охрана
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