Пешком 2,5 км: детей отказываются возить в школу № 13 на Правом берегу

В понедельник, 1 октября, в городской управе обсудили подвоз детей в школу № 13 в микрорайоне «Веснушки». Жители микрорайона «Кошелев-проект» жалуются, что их детям тяжело добираться до учебного учреждения – подвоз школьников не предусмотрен. Из других микрорайонов детей довозят на школьных автобусах, или они могут доехать на общественном транспорте до разворотного кольца. А маршрутки, едущие из микрорайона «Кошелев», на разворотном кольце не останавливаются.
- У нас подвоз детей осуществляется на основе постановления городской управы, - прокомментировала ситуацию начальник Управления образования Калуги Ольга ЛЫТКИНА. - Школа № 13 находится в микрорайоне «Веснушки», она не закреплена за микрорайоном «Кошелев». Управление не имеет основания организовывать подвоз учащихся, это первое. И второе, дело в том, что это городская территория. То, что касается подвоза детей с улиц 65 лет Победы и Фомушина, эти маршруты задействованы для подвоза детей из Рождествено, «Европейского квартала». И по дороге, на свободные места мы собираем детей, родители которых не могу довезти их до школы. Специально подвоза у нас нет. Если дети идут пешком, везде оборудованы пешеходные зоны. Путь от самой дальней точки до школы составляет 15-20 минут.
Городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ отметил, что нормативные документы можно поправить, и привязать микрорайон к этой школе. Он поинтересовался сколько детей из «Кошелева» учатся в «Веснушках».
- Кстати, из «Кошелева» меньше всего детей обучается. Порядка 50 детей, - ответила Лыткина.
- Это уже автобус, - отметил Разумовский.
- Они живут на разных улицах в «Кошелев-проекте». Подвозить детей из самой дальней точки нецелесообразно. Проще закрепить некоторые улицы микрорайона «Кошелев» за школой № 13, которая территориально ближе, - предложила Лыткина.
- Я по карте посмотрел. Брал не самый отдалённый участок – центр. Получается, что до школы в «Веснушках» 1,8 км. Это 21 минута пешком для взрослого человека, - сказал городской голова. - Если брать удалённые дома, он же вытянут очень сильно, это почти 2,5 км. В моём понимании, для пешей прогулки, особенно когда торопишься куда-то, ребёнок маленький, это довольно большая дистанция.
Градоначальник попросил предоставить ему точные данные по количеству детей, которые живут в микрорайоне «Кошелев», а учатся в школе № 13. Также он дал распоряжение Управлению образования продумать, как эту проблему можно решить.
Уважаемые читатели! А сколько вы или ваши дети добирались в школу? Расскажите в комментариях!
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