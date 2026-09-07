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Образование

В селе Льва Толстого после капремонта открылся детский сад «Улыбка»

Дмитрий Ивьев
07.09, 15:13
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Там сейчас 137 воспитанников, сообщил 7 сентября губернатор Владислав Шапша.

- Зданию почти 40 лет. Оно требовало обновления, - рассказал глава региона. - Полностью отремонтировали здание: от кровли и фасада до инженерных систем и внутренних помещений. Новая мебель, оборудование. А в целом по области в этом году по нацпроекту «Семья» обновляем шесть детских садов в регионе.

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