В селе Льва Толстого после капремонта открылся детский сад «Улыбка»

Там сейчас 137 воспитанников, сообщил 7 сентября губернатор Владислав Шапша.

- Зданию почти 40 лет. Оно требовало обновления, - рассказал глава региона. - Полностью отремонтировали здание: от кровли и фасада до инженерных систем и внутренних помещений. Новая мебель, оборудование. А в целом по области в этом году по нацпроекту «Семья» обновляем шесть детских садов в регионе.