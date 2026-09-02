Владислав Шапша: мы нуждаемся в инженерно-технических кадрах

В День знаний губернатор Владислав Шапша встретился с первокурсниками калужского кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана. Он поговорил со студентами о разных подходах к высшему образованию и подчеркнул, что путь к высокому профессионализму лежит через усердную учёбу. В качестве примера глава региона привёл советскую систему образования, которую назвал одной из лучших в мире — именно на её основе страна добилась больших успехов в космосе и атомной энергетике.

Во время встречи обсудили темы, которые особенно волнуют молодёжь: поддержку студентов, возможности и риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, работу общественного транспорта. А ребятам из других регионов губернатор подсказал, какие места в Калужской области стоит посетить и как можно с пользой и интересом проводить свободное время.

Сейчас в калужском филиале учатся молодые люди из 50 регионов России и 15 зарубежных стран. В этом году вырос проходной балл, а также появились новые образовательные программы — в том числе по инноватике, искусственному интеллекту и машиностроению. Студенты получают практический опыт: они проходят практику на 150 предприятиях по всей России, а дополнительно могут совершенствовать навыки на базе технопарка рабочих профессий.

Владислав Шапша отметил, что экономика региона активно развивается и область остро нуждается в инженерно-технических специалистах.