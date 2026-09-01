Школа №45 в Калуге отметила 45‑летие

В калужской школе №45, которая носит имя Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова, в 45‑й раз отпраздновали День знаний. Это крупнейшая образовательная организация региона — она известна не только яркими победами учеников, но и масштабными патриотическими проектами.

На праздничной линейке педагогов, школьников и родителей поздравил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он пожелал, чтобы символ школы — компас — вёл ребят к знаниям, мечтам и большим победам.