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Образование

Школа №45 в Калуге отметила 45‑летие

Дмитрий Ивьев
01.09, 14:17
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В калужской школе №45, которая носит имя Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова, в 45‑й раз отпраздновали День знаний. Это крупнейшая образовательная организация региона — она известна не только яркими победами учеников, но и масштабными патриотическими проектами.

На праздничной линейке педагогов, школьников и родителей поздравил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он пожелал, чтобы символ школы — компас — вёл ребят к знаниям, мечтам и большим победам.

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